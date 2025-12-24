Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne ceza: ''Kadınlar meta olarak kullanılıyor, kadın onuru zedeleniyor''
RTÜK, Kısmetse Olur adını Kısmetse Olur: Aşkın Gücü olarak değiştirerek televizyon ekranlarından Amazon Prime platformuna transfer olan yarışmada kadın onurunu zedeleyici içerikler yer aldığı belirleyip, programın yayınlandığı dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerçekleştirdiği toplantıda Amazon Prime tarafından yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi.
Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programda, cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.
KADINLAR META OLARAK KULLANILIYOR
Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirildi.
RTÜK'TEN ÇİFTE CEZA
Dijital platforma; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.