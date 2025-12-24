Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'ne ceza: ''Kadınlar meta olarak kullanılıyor, kadın onuru zedeleniyor''

KADINLAR META OLARAK KULLANILIYOR

Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirildi.