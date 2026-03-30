Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Bys Media Group, yaşanan bu kritik süreçle ilgili kamuoyunu aydınlatan bir bildiri yayınladı. Şirket, Beğen'in durumunun kontrol altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”