Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur programının fenomen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in veda mesajı paylaşıp intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Beğen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programının fenomen isimlerinden Ayça Ekin Beğen, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
"Hakkınızı helal edin" notunu paylaştıktan sonra telefonlarını kapatan Beğen'e, durumdan şüphelenen yakınları ve arkadaşları ulaştı.
İntihar girişimi iddiası
İddialara göre, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye sevk edilen Ayça Ekin Beğen, tedavi altına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan "intihar girişimi" iddiaları üzerine menajerlik şirketinden açıklama geldi.
Bys Media Group, yaşanan bu kritik süreçle ilgili kamuoyunu aydınlatan bir bildiri yayınladı. Şirket, Beğen'in durumunun kontrol altında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”