Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'ndan kötü haberi ''tüm kadınları uyarıyorum'' diyerek verdi
Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden olan ve programın sona ermesinin ardından geçirdiği estetik operasyonları ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu hayranlarını üzen haberi kendisi verdi.
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine oluşan Cansel Ayanoğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi.
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Yarışmaya katıldıktan sonra fenomen haline gelen ve estetik ameliyatları dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.
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Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olan Cansel Ayanoğlu, sosyal medya hesabından sağlık sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Kadınları uyaran ve sürekli kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Ayanoğlu, hasta yatağından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:
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