  4. Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti

Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük'ün cesur pozları ve değişimi sosyal medyada olay oldu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 1

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, Amerika’ya yerleşmesinin ardından sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 2

Yarışma döneminde Eser West ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Çördük, Türkiye’den ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kurmuştu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 3

Son olarak minik bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Çördük, büyük değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gönderilerine çok sayıda yorum geldi.

Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 4

Daha önce vücudu hakkında yapılan yorumlara cevap veren Çördük, “Arkadaşlar, bazen basenlerin çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler oluyor. Olabilir. Seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak” ifadelerini kullanmıştı.

