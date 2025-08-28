Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük'ün cesur pozları ve değişimi sosyal medyada olay oldu.
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, Amerika’ya yerleşmesinin ardından sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündemden düşmüyor.
Yarışma döneminde Eser West ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Çördük, Türkiye’den ayrılarak ABD’de yeni bir hayat kurmuştu.
Son olarak minik bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Çördük, büyük değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gönderilerine çok sayıda yorum geldi.
Daha önce vücudu hakkında yapılan yorumlara cevap veren Çördük, “Arkadaşlar, bazen basenlerin çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler oluyor. Olabilir. Seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak” ifadelerini kullanmıştı.
