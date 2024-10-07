Kısmetse Olur Cansel'e taciz... ''Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın'' diyerek isyan etti
Kısmet Olur Aşkın Gücü programının unutulmaz isimlerinden olan Cansel Ayanoğlu, yan komşusunun tacizine uğradı. Konuyla ilgili polise başvuran Ayanoğlu aldığı yanıt karşısında "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısın" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye'de çocuğa ve kadına yönelik şiddet olaylarının, cinayetlerin ardı arkası kesilmezken Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'nun da tacize uğradığı ortaya çıktı.
1 / 9
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ilk yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alkol aldıktan sonra kapısına dayanan yan komşusu tarafından rahatsız edildiğini söyledi.
2 / 9
Küçük kızı Hira'yla yaşadığı evde başına gelen olayın ardından tedirgin olan Cansel soluğu karakolda aldı.
3 / 9
Karakoldan döndükten sonra da yaşananları takipçilerine anlatan fenomen "Ülkedeki adaletin saçmalığına bakar mısınız?" diye tepki gösterdi.
4 / 9