Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla dikkat çeken Aybüke Çangal sonunda muradına eriyor. Çangal'ın evlilik teklifi sevinci olay oldu.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla ünlenen ve TikTok'ta paylaştığı videolarla geniş bir hayran kitlesi edinen Aybüke Çangal sonunda beklediği evlilik teklifini aldı.
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Tolga Kandemir ile yaşadığı büyük aşk yarışmanın sona ermesiyle noktalanan güzel yarışmacı yeni sevgilisiyle evlilik yolundaki ilk adımını attı.
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Aybüke Çangal, doğum gününde aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu pekiştirdi.
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Çangal, sevgilisine "evet" dediği o özel anları takipçileriyle paylaştı. Bu gönderi, sosyal medyada hızla yayılarak gündem haline geldi.
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