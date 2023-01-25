Kısmetse Olur Tolga'nın bir dizide rol aldığı ortaya çıktı
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çeken Tolga Kandemir'in bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.
YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında erkekler evinin en beğenilen isimlerinden biri olan Tolga Kandemir'in dizide oynadığı ortaya çıktı.
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Aybüke ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Tolga Kandemir’in modellik yaptığı biliniyor.
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Programın kurgu olup olmadığı akılları kurcalarken, erkekler evinin gözde isimlerinden Tolga ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.
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Yakışıklı yarışmacının bir dizide rol aldığı da ortaya çıktı.
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