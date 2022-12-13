Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu
Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur, Youtube'da yeniden başladı. Yarışmacıların photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı başlar başlamaz epey ilgi çekti. Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını inceleyen izleyiciler resmen şok yaşadı.
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Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaren'in Instagram hesabına bakanlar aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.
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Yanlış görmüyorsunuz bu fotoğraftakilerin ikisi de Yaren'e ait. Ancak photshop biraz abartılmış.
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Yaren'in fotoğraflarını görenler "Televizyona çıkacağını hiç mi düşünmedin?" diye sormadan edemedi.
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