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Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu

Bir dönemin fenomen programı Kısmetse Olur, Youtube'da yeniden başladı. Yarışmacıların photoshop'lu fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu - Resim: 1

Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı başlar başlamaz epey ilgi çekti. Yarışmacıların sosyal medya hesaplarını inceleyen izleyiciler resmen şok yaşadı.

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Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu - Resim: 2

Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaren'in Instagram hesabına bakanlar aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.

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Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu - Resim: 3

Yanlış görmüyorsunuz bu fotoğraftakilerin ikisi de Yaren'e ait. Ancak photshop biraz abartılmış.

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Kısmetse Olur yarışmacılarının photoshop'lu fotoğrafları olay oldu - Resim: 4

Yaren'in fotoğraflarını görenler "Televizyona çıkacağını hiç mi düşünmedin?" diye sormadan edemedi. 

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