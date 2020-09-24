Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Ekin Beğen'i görenler tanıyamadı

Kısmetse Olur programında daha kilolu olan Beğen, kilo verdiğini söyledi. Yüz hatlarından zayıfladığı belli olan gelin adayı kumral saçlarının rengini koyulaştırmayı tercih etti. Fenomen ismin son hali ise takipçilerini ikiye böldü. Ayça Ekin Beğen aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı. Bazı takipçileri bu halini çok beğenirken bazıları ise yakıştırmadı.







