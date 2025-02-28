Kısmetse Olur'un Bali'de ön balayı yapan favori çiftinin nişanı olay oldu

'Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi? Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz.' paylaşımıyla yayınlanan fotoğraflara beğeni yağdı.