Kısmetse Olur'un Bali'de ön balayı yapan favori çiftinin nişanı olay oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel Bali'deki ön balayılarının ardından Türkiye'ye döneren evlilik yolundaki ilk adımı attı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Kısmetse Olur'un sevilen çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel 9 yıl sonra barışıp evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.
Aşklarına bir şans daha veren ünlü çift şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken birlikte yurtdışı tatillerine devam ederek Aycan Varış ve Onur Yüksel çifti son olarak yayınladıkları bir videoda evleneceklerini duyurdular.
'Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri sıralama yapmaya çalışıyorum sizce olmuş mu? Favoriniz Hangisi? Bu arada bu nikahın hiçbir hükmü yok ama çiftlerin birbirine bağlılığı ve huzuru için yapılan bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli müthiş bir anı oldu. Her Çifte tavsiye ediyoruz.' paylaşımıyla yayınlanan fotoğraflara beğeni yağdı.
Bu Bali'deki ön balayı pozlarının ardından ise ünlü çift Türkiye'ye dönerek evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.