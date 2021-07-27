Kitty Spencer babasından 5 yaş büyük milyarder Michael Lewis ile evlendi

16'nci yüzyıldan kalma tarihi binadaki düğünde Kitty'nin kuzenleri Prens Harry ve Prens William dahil İngiliz Kraliyet Ailesi'nin önde gelen üyeleri yoktu. Kitty, marka elçisi olduğu İtalyan moda evi DolceGabbana tasarımı bir gelinlik giydi. Kitty'nin gelinliği, halası Lady Diana'nın 8 metre duvakli gelinliğinden izler taşıyordu.