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  3. 03 Ocak 2020 15:05

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma

15 yıldır evli olan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin bir beyaz eşya markasının yüzü olmak için bir buçuk milyonluk anlaşma yaptığı iddia edildi. 2019'un son günlerinde çekilen reklamın bütün yıl ekranlarda olacağı öğrenil

Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma

Bir beyaz eşya markasının yüzü olan Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftinin, 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.

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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma

15 yıldır evli olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, Siemens markasının yüzü oldu. Çift, 2019'un son günlerinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda kamera karşısına geçti.

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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma

İki gün boyunca sette kalan ikilinin, tüm yıl ekranda yayınlanacak reklam için 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.

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Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma

Avcı çekim öncesi makyözü Melis İlkkılıç'la çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Yeni yılı şaşkınlıkla bekliyorlardı. Acaba neye şaşırıyorlardı? Çok yakında, bekleyin!" notunu düştü.

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