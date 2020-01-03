Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı’dan 1 milyonluk anlaşma
15 yıldır evli olan Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin bir beyaz eşya markasının yüzü olmak için bir buçuk milyonluk anlaşma yaptığı iddia edildi. 2019'un son günlerinde çekilen reklamın bütün yıl ekranlarda olacağı öğrenil
Bir beyaz eşya markasının yüzü olan Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çiftinin, 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.
15 yıldır evli olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, Siemens markasının yüzü oldu. Çift, 2019'un son günlerinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda kamera karşısına geçti.
İki gün boyunca sette kalan ikilinin, tüm yıl ekranda yayınlanacak reklam için 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.