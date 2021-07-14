Kıvanç Tatlıtuğ kesenin ağzını açıp özel olarak yaptırdı
Deniz ve balıkçılık tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni tekne almak için harekete geçti. Fransa'da özel yelkenli 'Catamaran Lagoon' tekne yaptıran oyuncu, önümüzdeki sene mart ayında teslim alacak.
Tatlıtuğ, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını da balık sevdasına göre dizayn ettirdi.
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Yeni teknesine 10 milyon TL ödediği iddia edilen 37 yaşındaki yakışıklı oyuncunun, önümüzde sene eşi Başak Dizer'le dünya turu yapacağı öğrenildi.
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BRAD PITT'E BENZETİLDİ Yönetmen Uluç Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü isimler katılmıştı.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tatlıtuğ, yeni imajıyla çok konuşulmuştu. 37 yaşındaki yıldız, Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetilmişti.
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