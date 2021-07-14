Kıvanç Tatlıtuğ kesenin ağzını açıp özel olarak yaptırdı

BRAD PITT'E BENZETİLDİ Yönetmen Uluç Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girmişti. Nikah törenine; Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü isimler katılmıştı.