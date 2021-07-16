Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı
Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Eşi Başak Dizer ile tatilde olan Tatlıtuğ, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un desenli gömleği ve kolyeleriyle uzaklara baktığı fotoğrafa kayıtsız kalamadı.
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"TOKASI BİLE BENDEN YAKIŞIKLI"
Oyuncunun pozuna; "Yaktın bizi Behlül", "Seni görünce bırak kimseye kendime bile su veresim gelmiyor", "Yakışıklılık kelimesinin sözlük anlamı", "Adamın tokası bile benden yakışıklı", "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafına bir saatte 250 binden fazla beğeni geldi.
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İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o fotoğrafı…
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