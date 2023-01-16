Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın ''Aile'' dizisinden ilk kareler geldi
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisinden yeni kareler yayınlandı.
Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinden yeni kareler geldi.
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Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
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Çekimleri son sürat devam eden diziden ilk kareler paylaşıldı.
İşte o fotoğraflar...
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