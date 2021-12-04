Kıvanç Tatlıtuğ yeni reklam filminden servet kazandı
Baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam filminden 500 bin dolar kazandı.
Kıvanç Tatlıtuğ’un en büyük zevki kışın dalış yapıp balık tutmak, kışın arazi araçlarıyla doğaya çıkarak kamp kurmak.
1 / 8
‘UNICEF İyi Niyet Elçisi’ olan oyuncu doğa ve çevre konusunda duyarlı olunması gerektiğini söyleyip “Alışkanlıklarımızı, üretim ve tüketim biçimlerimizi komple gözden geçirmeliyiz. Üreterek yaşamayı öğrenmeliyiz” demişti.
2 / 8
Eşi Başak Dizer ile bebek bekledikleri için çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak istemesi de son derece anlaşılabilir bir durum.
3 / 8
AY SONU ÇEKİLİYOR
Posta'dan Uğur Alkapar'ın haberine göre doğa sevgisi ve çevre bilinciyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, Mercedes’in elektrikli arabasını tanıtmak için seçtiği yüz oldu.
4 / 8