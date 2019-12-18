Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı
Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı. Yardıma muhtaç hayvanlar için Beykoz tarafında bir barınak kurmayı planlayan Tatlıtuğ, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıy
Bir süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı.
Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan ve doğa aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi.
Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.