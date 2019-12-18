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  3. 18 Aralık 2019 12:10

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı. Yardıma muhtaç hayvanlar için Beykoz tarafında bir barınak kurmayı planlayan Tatlıtuğ, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıy

Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı

Bir süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı

Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan ve doğa aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı

Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket! Kolları sıvadı

ARAZİ BAKMAYA BAŞLADI İkiliyle kuracağı barınakla ilgili görüşen Tatlıtuğ, Beykoz taraflarında arazi arayışına da çıktı. Uygun bir arazi bulunca hayvan barınağını hayata geçirecek olan Tatlıtuğ, yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak.

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