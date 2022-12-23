Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum
Gerek oyunculuğu gerekse yakışıklılığı ile pek çok kişinin hayranlığını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin fotoğrafına yazdığı mesajla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, Paris’te gerçekleşen nikah töreni ile 2016 yılında dünya evine girmişti. Çift 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor.
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İkilinin bu güzel evliliklerinden bir de Kurt Efe ismini verdikleri bebekleri oldu.
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Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta belli eden yakışıklı oyuncu eşinin fotoğraflarını çekti.
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