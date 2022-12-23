  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum

Gerek oyunculuğu gerekse yakışıklılığı ile pek çok kişinin hayranlığını kazanan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin fotoğrafına yazdığı mesajla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum - Resim: 1

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, Paris’te gerçekleşen nikah töreni ile 2016 yılında dünya evine girmişti. Çift 6 yıldır mutlu evliliklerini sürdürüyor. 

1 / 8
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum - Resim: 2

İkilinin bu güzel evliliklerinden bir de Kurt Efe ismini verdikleri bebekleri oldu. 

2 / 8
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum - Resim: 3
3 / 8
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşinin fotoğrafına aşk dolu yorum - Resim: 4

Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta belli eden yakışıklı oyuncu eşinin fotoğraflarını çekti.

4 / 8