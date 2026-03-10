  1. Anasayfa
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, radikal bir imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı. Eşi Başak Dizer’in sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, oyuncunun verdiği kilolar ve yeni stili dikkat çekti. İşte yakışıklı oyuncunun beğeni yağmuruna tutulan o yeni tarzı ve detaylar.

Ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süreli sessizliğini radikal bir imaj değişikliği ile bozdu. 

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Başak Dizer ile 2016 yılında Paris’te dünyaevine giren ve 2022 yılında oğlu Kurt Efe’yi kucağına alarak babalık heyecanını yaşayan Tatlıtuğ, kişisel stiliyle de her zaman dikkat çeken bir isim oldu. 

Stil danışmanı eşi Başak Dizer, oyuncunun yeni imajını kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

