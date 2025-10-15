Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinin en güçlü isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü giyim markasıyla olan iş birliğini rekor bir ücretle yeniledi.
Ünlü oyuncu, 2027 yılına kadar sürecek olan yeni reklam anlaşması kapsamında tam 44 milyon TL gelir elde edecek.
Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un marka yüzü olduğu kampanyalar 2027 yılına kadar devam edecek.
