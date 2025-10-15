  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları listesinin en güçlü isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü giyim markasıyla olan iş birliğini rekor bir ücretle yeniledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı - Resim: 1

Dizi ve film dünyasının en çok kazanan isimleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ uzun yıllardır yüzü olduğu ünlü giyim markasıyla olan iş birliğini rekor bir ücretle yeniledi. 

1 / 6
Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı - Resim: 2

Ünlü oyuncu, 2027 yılına kadar sürecek olan yeni reklam anlaşması kapsamında tam 44 milyon TL gelir elde edecek.

2 / 6
Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı - Resim: 3

 Taraflar arasında varılan mutabakata göre, Kıvanç Tatlıtuğ’un marka yüzü olduğu kampanyalar 2027 yılına kadar devam edecek.

3 / 6
Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı - Resim: 4
4 / 6