Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.
19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
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İmamoğlu'nun tutuklamasına bazı ünlüler tepki gösterirken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ ise 24 Mart günü yaptığı Atatürk paylaşımı ile dikkat çekmişti.
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Bugün de polis ve öğrencinin kalp işareti yaptığı pozu paylaşan Tatlıtuğ, kullanıcıları ikiye böldü. Ünlü oyuncunun paylaşımını samimi bulmayan sosyal medya kullanıcıları ''Yüreğin varsa boykot paylaşımı yap'', ''İstediğin yere çekersin paylaşımı'' şeklinde eleştirilerde bulundu.
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