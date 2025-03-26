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  4. Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı ikiye böldü.

Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu - Resim: 1

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

 

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Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu - Resim: 2

İmamoğlu'nun tutuklamasına bazı ünlüler tepki gösterirken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti. 

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Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Kıvanç Tatlıtuğ ise 24 Mart günü yaptığı Atatürk paylaşımı ile dikkat çekmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un ''İmamoğlu'' paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Bugün de polis ve öğrencinin kalp işareti yaptığı pozu paylaşan Tatlıtuğ, kullanıcıları ikiye böldü. Ünlü oyuncunun paylaşımını samimi bulmayan sosyal medya kullanıcıları ''Yüreğin varsa boykot paylaşımı yap'', ''İstediğin yere çekersin paylaşımı'' şeklinde eleştirilerde bulundu. 

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