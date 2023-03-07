Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu
Depremzedelere yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Kıvanç Tatlıtuğ kız kardeşi ile poz verdi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ asrın felaketini yaşadığımız günlerde depremzedelere yaptığı yardımlarla gönülleri kazanmıştı.
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Bu akşam Show TV ekranlarında başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi ekranlara gelecek.
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Eşi Başak Dizer ile mutlu evliliğini Kurt Efe ismini verdikleri çocukla taçlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle gündem oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Ilıacalı güzelliği ile gündem oldu.
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