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  4. Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu

Depremzedelere yaptığı yardımlarla gönülleri fetheden Kıvanç Tatlıtuğ kız kardeşi ile poz verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu - Resim: 1

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ asrın felaketini yaşadığımız günlerde depremzedelere yaptığı yardımlarla gönülleri kazanmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu - Resim: 2

Bu akşam Show TV ekranlarında başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi ekranlara gelecek.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu - Resim: 3

Eşi Başak Dizer ile mutlu evliliğini Kurt Efe ismini verdikleri çocukla taçlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle gündem oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile olay oldu - Resim: 4

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Ilıacalı güzelliği ile gündem oldu.

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