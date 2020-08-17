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  3. 17 Ağustos 2020 00:51

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre; bir jean markasının yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı

Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı

10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı.

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