Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam filminden kazancı dudak uçuklattı
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor.
Oyunculuktaki başarısının yanı sıra, aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde zirvedeki yerini koruyor.
Takvim'in haberine göre; bir jean markasının yüzü olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için objektif karşısına geçti.
Yakışıklı oyuncu, reklam karelerini de siyah beyaz şekilde 3.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladı.