Kıvrak danslarıyla 200'li yıllara damga vurmuştu: Son hali ile herkesi şaşırtıyor
2000'li yılların en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan ve Sakın Ha şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Nez, son hali ile görenleri şaşırttı.
Asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, 2002 yılında kendi adıyla piyasaya sürdüğü ilk albümünde yer alan 'Sakın Ha' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Şarkıcı, son olarak paylaştığı fotoğrafla yine gündem oldu.
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Nez'in son hali ile yıllara meydan okuması yorumlara yansıdı.
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İşte geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkıcı Nez...
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