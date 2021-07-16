Kıyafeti yüzünden linç edilen Hande Yener bombayı patlattı
İzmir'de sahne alan Hande Yener'in transparan kıyafeti sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, konserinde daha açık kıyafetler tercih edeceğini söyledi.
Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle konserlere start veren Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.
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Berksan'la birlikte sahne kostümü için Nişantaşı'na geldiğini belirten şarkıcının kombini dikkat çekti.
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Şort ve tişört giyen 48 yaşındaki popçu, "Acelem var, konserim için kostüm bakmaya gidiyorum" açıklamasını yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuştu.
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