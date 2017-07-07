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  3. 07 Temmuz 2017 11:20

Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...

Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...

Örümcek Adam'ın yıldızı Tobey Maguire, denize üstsüz giren kız arkadaşı gazetecilere yakalanmasın diye üzerine yosun atarak önlem aldı.
 

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Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...



Örümcek Adam serisinin yıldızı Tobey Maguire arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı. Kız arkadaşlarından biri denize üstsüz girince gazeteciler görüntü almasın diye yosunları toplayıp kız arkadaşının göğüslerini kapadı.

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Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...

Bir süre önce 10 yıllık evliliğini bitiren 42 yaşındaki Maguire, Malibu'da iki kız arkadaşıyla denize girerken objektiflere takıldı.

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Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...

Maguire ve kız arkadaşları uzun süre denizde şakalaştı, dipten çıkardıkları yosunları birbirlerinin üzerine atıp kahkahalarla güldü.

 

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