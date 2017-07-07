Kız arkadaşı üstsüz yakalanmasın diye...
Örümcek Adam'ın yıldızı Tobey Maguire, denize üstsüz giren kız arkadaşı gazetecilere yakalanmasın diye üzerine yosun atarak önlem aldı.
Örümcek Adam serisinin yıldızı Tobey Maguire arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı. Kız arkadaşlarından biri denize üstsüz girince gazeteciler görüntü almasın diye yosunları toplayıp kız arkadaşının göğüslerini kapadı.
Bir süre önce 10 yıllık evliliğini bitiren 42 yaşındaki Maguire, Malibu'da iki kız arkadaşıyla denize girerken objektiflere takıldı.