Kızı öğretmeniyle ilişkiye giren anne öğretmene sahip çıktı
West Lothian'daki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan adam öğrencisiyle cinsel ilişkiye girince görevinden oldu.
İngiltere'nin West Lothian bölgesindeki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan Ross Spitall isimli bir adam ve 18 yaşındaki kız öğrencisi arasında cinsel içerikli 800 mesajlaşmanın olduğu belirlendi.
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32 yaşındaki öğretmenin evine öğrencisini davet ederek cinsel birliktelik sırasında kız arkadaşına yakalanması ise ortalığı karıştırdı. Öğrencinin ailesine bildirilen durum üzerine öğretmenin görevine son verildi.
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Öğrencinin annesi ise kızı ve öğretmeni arasında istikrarlı bir ilişkinin olduğunu savunarak Spitall'ın görevine geri dönmesini istedi.
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Ross Spitall'ın o dönemki kız arkadaşı Kim Smyth, aralarında çıplak fotoğraflarında olduğu bütün mesajlaşmaları okul yetkililerine gönderdi.
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