Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden olan Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Tolga Tekin, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Yakup Turgut yer alıyor.