Kızıl Goncalar'a sürpriz transfer, güzel oyuncu da diziye katılıyor

1978 Ödemiş doğumlu olan oyuncu Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü'nde öğrenim görmüştür. Üniversite yıllarında kursiyerlik sınavına giren Ronabar ilk olarak usta oyuncu altan Erkekli'den ders almıştır. Daha sonra Rutkay Aziz ve Metin Balay ile çalışan Ronabar, okuduğu bölümü bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun olmuştur. 1997-98 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında rol almıştır. Eşber Yağmurdereli'nin yazıp, Rutkay Aziz'in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli'yle birlikte yönetmen yapımcılığı yapmış, 1998 yılında Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay'la başrol oynamıştır. Bu deneyim kendisini kamera önüne taşımıştır. Daha sonra pek çok reklam filminde yer alan Ronabar, 2003'te A.G.A.'da Cansu karakterini canlandırmış, aynı yıl Bir İstanbul Masalı adlı dizide canlandırdığı Birnur karakteriyle akıllara kazınmıştır.