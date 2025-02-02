Kızıl Goncalar'da her şeyi değiştirecek kanlı oyun
Now TV'de yayınlanan ve her bölümü olay olan Kızıl Goncalar'ın Pazartesi günü yayınlanacak olan 36'ncı bölümüne Aziz'in kanlı oyunu ce Cüneyd'in ise sonunda gerçekleri görmesi damgasını vuracak...
Şirin’in saldırısı sadece Zeynep’i değil herkesi tehlikeye atmıştır. Meryem kızları ve fanilerle kapana kısılmışken Cüneyd Zeynep’i kurtarmaya çalışır.
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Ancak büyüyen felaket Meryem’in cesaretine rağmen beklenmedik bir acıyla sonlanacaktır.
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Naim’in şüpheli olarak alınması Meryem ve Levent’i çılgına çevirirken Sadi de acısından sorumlu tuttuğu Cüneyd’e karşı iyice düşmanlaşır.
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Şirin ise hem Cüneyd’e açık verdiği için tedirgin hem de Aziz’e karşı mahcuptur.
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