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  4. Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu

Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu

NOW TV'nin adım adım finale koşan iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.

Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu - Resim: 1

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezon ekranlara damgasını vurmuştu.

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu - Resim: 2

NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve her bölümü ayrı bir olay olan Kızıl Goncalar dizisi şimdilerde büyük final için geri sayıma geçti.

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu - Resim: 3

Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi resmen duyurdu.

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu - Resim: 4

Dizinin başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmediğini belirten Turgut, dizinin zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip olduğunu belirterek, özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin derin diyalogları için titizlikle çalışıldığını ifade etti.

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