Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu
NOW TV'nin adım adım finale koşan iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarih belli oldu.
Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle geçtiğimiz sezon ekranlara damgasını vurmuştu.
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NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve her bölümü ayrı bir olay olan Kızıl Goncalar dizisi şimdilerde büyük final için geri sayıma geçti.
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Oda Tv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi resmen duyurdu.
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Dizinin başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmediğini belirten Turgut, dizinin zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip olduğunu belirterek, özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin derin diyalogları için titizlikle çalışıldığını ifade etti.
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