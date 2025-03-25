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  4. Hayranlarına kötü haber: Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı

Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı

Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu.

Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı - Resim: 1

İlk olarak Aralık 2023'te yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, uzun süre pazartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu. 

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı - Resim: 2

Dizinin yapım şirketi Gold Film, seyircinin ısrarına rağmen Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağını açıklamıştı.

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'ın final tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. 

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Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı - Resim: 4

Altuntaş'ın aktardığına göre, en başından beri iki sezon olarak planlanan Kızıl Goncalar 46. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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