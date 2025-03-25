Kızıl Goncalar'ın final tarihi sızdı
Now ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu.
İlk olarak Aralık 2023'te yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, uzun süre pazartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu.
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Dizinin yapım şirketi Gold Film, seyircinin ısrarına rağmen Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağını açıklamıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar'ın final tarihi 21 Nisan olarak belirlendi.
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Altuntaş'ın aktardığına göre, en başından beri iki sezon olarak planlanan Kızıl Goncalar 46. bölümüyle ekranlara veda edecek.
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