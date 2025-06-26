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  4. Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı

Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı

Kızıl Goncalar dizisinde ''Sadi Hüdayi' karakterini canlandıran Erkan Avcı'nın yeni imajı görenleri şaşırttı.

Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 1

 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Erkan Avcı, performansıyla izleyiciden tam not almıştı.  

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Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 2

Ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir imajla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tabii platformunda yayınlanan 'Yankı'ya dahil olan oyuncu, dizide 'Tan Üzüm' adlı karakteri canlandıracak. Erkan Avcı yeni projesi için imaj değişikliğine de gitti.

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Kızıl Goncalar'ın Sadi'si Erkan Avcı yeni imajıyla şaşırttı - Resim: 4

İŞTE ERKAN AVCI'NIN YENİ İMAJI

Uzun sakallarıyla hafızalara kazınan Avcı sakallarını kestirdi, protez saç taktırdı.

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