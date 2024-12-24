Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı
Ekranların sevilen yapımı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Now TV'nin her bölümü olay olan sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın oyuncularından Mina Demirtaş genç yaşına karşı başarılı oyunculuğuyla her bölüm övgü üstüne övgü almaya devam ediyor.
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Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Zeynep" karakteri ile olay olan Mina Demirtaş'ın 2024'e veda edeceğimiz gecede de O Ses Türkiye'ye katılacağı açıklanmıştı.
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Ancak Mina Demirtaş bu sefer oyunculuğuyla değil yaşıyla gündemde.
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2008 doğumlu genç oyuncunun daha henüz 16 yaşında olduğunu öğrenen hayranları kulaklarına inanamadı.
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