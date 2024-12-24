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  4. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı

Ekranların sevilen yapımı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı - Resim: 1

Now TV'nin her bölümü olay olan sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın oyuncularından Mina Demirtaş genç yaşına karşı başarılı oyunculuğuyla her bölüm övgü üstüne övgü almaya devam ediyor.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı - Resim: 2

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı "Zeynep" karakteri ile olay olan Mina Demirtaş'ın 2024'e veda edeceğimiz gecede de O Ses Türkiye'ye katılacağı açıklanmıştı.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı - Resim: 3

Ancak Mina Demirtaş bu sefer oyunculuğuyla değil yaşıyla gündemde.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş herkesi şaşırttı - Resim: 4

2008 doğumlu genç oyuncunun daha henüz 16 yaşında olduğunu öğrenen hayranları kulaklarına inanamadı.

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