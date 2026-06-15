Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti

Başarılı oyuncunun tam bir gün önce, 14 Haziran tarihinde doğum günü olduğu ve 35 yaşına girdiği öğrenildi. Yeni yaşını kutladıktan sadece saatler sonra hayata gözlerini yuman İrtem'in bu trajik vedası, ailesini, meslektaşlarını ve dizideki rol arkadaşlarını derinden sarstı.