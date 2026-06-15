Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem, 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde ölü bulundu.
Reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği 'Işıl' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ece İrtem, hayatını kaybetti.
Genç oyuncu evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. İrtem'in ani ve beklenmedik vefatının kesin nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmadı.
Başarılı oyuncunun tam bir gün önce, 14 Haziran tarihinde doğum günü olduğu ve 35 yaşına girdiği öğrenildi. Yeni yaşını kutladıktan sadece saatler sonra hayata gözlerini yuman İrtem'in bu trajik vedası, ailesini, meslektaşlarını ve dizideki rol arkadaşlarını derinden sarstı.
14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen İrtem, 2014'te Yaşar Üniversitesi Opera - Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi boyunca opera alanında Türkiye'nin ve dünyanın tanınan sanatçılarıyla çalıştı.