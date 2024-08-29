Kızılcık Şerbeti setinden ilk fotoğraf

Show TV’de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi ekibi bugün sete çıktı. Dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül’de üçüncü sezonu açması planlanıyor.