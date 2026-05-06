Kızılcık Şerbeti'nde büyük felaket: Fatih’in gecesi kanlı mı bitecek?
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti’nin 136. bölümünde sular durulmuyor! Fatih, Cemo’nun babasının peşindeyken kendini bir çıkmazın içinde buluyor. Çimen ve Emir arasındaki gerilim okulda büyük bir kavgaya dönüşürken, Elif'in eş bulma uygulaması macerası kabusa dönüyor. Ömer ve Kıvılcım aşkı Tuncay engeline mi takılıyor? Fatih’in amcasıyla çıktığı gece beklenen o büyük felaketi mi getirecek? İşte yeni bölüme dair detaylar...
Show TV ekranlarında fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sahnelerle geliyor. 136. bölümde Fatih’in dikkati dağılıyor, Elif’in çaresizliği ise büyük bir hataya kapı aralıyor.
Cemo’nun babasının kim olduğunu öğrenmeye kararlı olan Fatih, Başak’ı gölge gibi takip eder. Onu bir evde bir adamla yakaladığında öfkesine hakim olamaz ancak gerçekler sandığı gibi değildir. Bu yüzleşme Fatih’i hiç beklemediği bir noktaya sürükler. Öte yandan, içindeki boşluğu doldurmak isteyen Fatih’in amcasıyla çıktığı gece eğlencenin dozu kaçar. Dağıtan Fatih için bu gece bir felaketin habercisi mi olacak?
Emir ile arası bozulan Çimen, Salkım ile yaşadığı gerginliğin ortasında kalırken; Gökhan’ın özür dilemek için okula gelmesi fitili ateşler. Emir ve Gökhan’ın okul bahçesindeki büyük kapışması, Çimen’i zor bir seçim yapmaya zorlayacaktır.
Tuncay’ın Kıvılcım’a aldığı hediye, Ömer cephesinde kıskançlık krizine neden olur. Ömer, sessizce Kıvılcım’dan uzaklaşmaya başlarken bu mesafe ilişkilerini bitirme noktasına mı getirecek?