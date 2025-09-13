  1. Anasayfa
  4. Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi!

Dün akşam Show TV ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın "yasak aşkı" izleyiciyi çileden çıkardı.

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıktı.

Dizinin yeni bölümüne; Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa karakteriyle Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşkı damga vurdu.

Ancak Doğa ile Firaz arasındaki yasak aşkın ifşa olduğu bölüm kısa sürede sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi oldu. 

X'teki tartışmalar öyle büyüdü ki kullanıcılardan bazıları dizinin yayından kaldırılmasını bile istedi.

