Kızılcık Şerbeti'nde peşpeşe 2 sürpriz veda

'Doğa'nın (Sıla Türkoğlu) hayatına giren 'Giray' (Kaan Taşaner), önce seyirci tarafından çok sevilirken yeni sezonda üvey annesi 'Heves'le (Şebnem Dönmez) ilişki yaşamaya başlaması ve cesur sahneler tepki toplamıştı.