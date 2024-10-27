Kızılcık Şerbeti'nde peşpeşe 2 sürpriz veda
Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle olay olan Kızılcık Şerbeti dizisinde 2 ünlü ismin diziye veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Oyuncu kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Özge Özacar, Kaan Taşener ve Rahimcan Kapkap'ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi üçüncü sezonuyla Show TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche üstlen dizinin yeni bölümü 1 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken dizinin kadrosuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Show TV'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden iki önemli oyuncunun ayrılacağı konuşuluyor.
'Doğa'nın (Sıla Türkoğlu) hayatına giren 'Giray' (Kaan Taşaner), önce seyirci tarafından çok sevilirken yeni sezonda üvey annesi 'Heves'le (Şebnem Dönmez) ilişki yaşamaya başlaması ve cesur sahneler tepki toplamıştı.