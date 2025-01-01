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  4. Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu

Yılbaşı nedeniyle iki hafta ara verilen Kızılcık Şerbeti dizisinde ölerek dizinin kadrosuna veda edecek isimler belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu - Resim: 1

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti iki haftalık araya dikkat çeken bir bölümle girmişti.

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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu - Resim: 2

82. bölümüyle izleyici ile buluşan dizinin final sahnesinde yangın çıkmış, çıkan yangında 4 kişi ölmüştü.

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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu - Resim: 3

Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta ölerek diziye veda eden 2 isim belli oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu - Resim: 4

Dizide Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar ve Görkem'in babası Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın öldüğü öğrenildi. 

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