Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı; ölen isimler belli oldu
Yılbaşı nedeniyle iki hafta ara verilen Kızılcık Şerbeti dizisinde ölerek dizinin kadrosuna veda edecek isimler belli oldu.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti iki haftalık araya dikkat çeken bir bölümle girmişti.
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82. bölümüyle izleyici ile buluşan dizinin final sahnesinde yangın çıkmış, çıkan yangında 4 kişi ölmüştü.
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Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta ölerek diziye veda eden 2 isim belli oldu.
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Dizide Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar ve Görkem'in babası Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın öldüğü öğrenildi.
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