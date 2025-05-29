Kızılcık Şerbeti'nden fragman beklenirken... Dizinin finalindeki sürpriz sahne sızdı
Ekranların adım adım sezon finaline yürüyen sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline ait olduğu iddia edilen bir sahne sosyal medyaya sızdırıldı. Sahnede dizinin sevilen karakterinin balkondan aşağı düştüğü anlar yer aldı...
Show TV ekranlarında yayınlanan yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün üstlendiği reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi artık adım adım sezon finaline yürüyor.
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Yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan dizinin final sahnesine ait olduğu iddia eidlen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde başrolde Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek var..
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilah'ı Feyza Civelek, sahnede evin balkonundan aşağı düşüyor.
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