  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Defne geliyor!

Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor

Güzel oyuncu Müge Bayramoğlu Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti’ne Defne karakteriyle dahil olacak...

Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor - Resim: 1

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

1 / 8
Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor - Resim: 2

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve 3 yıldır izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti şimdi de yeni bir transfer haberiyle gündemde.

2 / 8
Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor - Resim: 3

Son bölümünde Hamdi Alkan’ı konuk eden diziye bir sürpriz isim daha katılıyor.

3 / 8
Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor - Resim: 4

Hamdi Alkan’ın olduğu bölüm seyirci tarafından ilgiyle karşılanan dizinin yeni bölümlerinde Defne karakteri için genç neslin güzel oyuncularından biri ile anlaşma sağlandı.

4 / 8