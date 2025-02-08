Kızılcık Şerbeti'ne bir sürpriz transfer daha: Müge Bayramoğlu, Defne ile kadroya dahil oluyor
Güzel oyuncu Müge Bayramoğlu Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti’ne Defne karakteriyle dahil olacak...
Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü reytinglere damga vurmaya devam ediyor.
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Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ve 3 yıldır izleyicisiyle buluşan Kızılcık Şerbeti şimdi de yeni bir transfer haberiyle gündemde.
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Son bölümünde Hamdi Alkan’ı konuk eden diziye bir sürpriz isim daha katılıyor.
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Hamdi Alkan’ın olduğu bölüm seyirci tarafından ilgiyle karşılanan dizinin yeni bölümlerinde Defne karakteri için genç neslin güzel oyuncularından biri ile anlaşma sağlandı.
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