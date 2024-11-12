Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor
Show TV'de bu yıl 3'üncü sezonuyla ekranlara gelen ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil olacak.
Show TV ekranlarında yayınlanan Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun rol aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma günü 75. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
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Yönetmen koltuğunda Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) oturduğu, senaryosunu Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılacak.
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Üçüncü sezonunda da önemli reyting başarısı elde eden diziye Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin annesi Serap gelecek.
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Serap rolü, Neslihan Yeldan tarafından canlandırılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 55 yaşındaki oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne 77. bölümde dahil olacak.
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