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  4. Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor

Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor

Show TV'de bu yıl 3'üncü sezonuyla ekranlara gelen ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna sürpriz bir oyuncu dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun rol aldığı Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz cuma günü 75. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor - Resim: 2

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) oturduğu, senaryosunu Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılacak.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor - Resim: 3

Üçüncü sezonunda da önemli reyting başarısı elde eden diziye Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterinin annesi Serap gelecek.

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Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz transfer: Bir ünlü isim daha kadroya katılıyor - Resim: 4

Serap rolü, Neslihan Yeldan tarafından canlandırılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 55 yaşındaki oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne 77. bölümde dahil olacak.

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