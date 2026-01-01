  1. Anasayfa
  Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Güzel oyuncunun reklam kazancı olay oldu!

Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti... Sıla Türkoğlu'nun reklam kazancı olay oldu!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun, reklam kazancı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti. 

Özel hayatı ve kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Sıla Türkoğlu, İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaşacağı “Doktor Başka Hayatta” dizisiyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu yaptığı reklam anlaşmalarıyla dikkat çekti. Ünlü bir jean markasıyla el sıkışan Sıla Türkoğlu'nun, reklam filminden 50 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunuyor.

