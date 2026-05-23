Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen çene dolgusu yaptırdı, pişman olup erittiğini açıkladı
Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızlarından Selin Türkmen, çene ucuna yaptırdığı dolgu nedeniyle yaşadığı pişmanlığı ilk kez anlattı. İşlemin dozunu kaçırınca yüzünün uzadığını belirten başarılı oyuncu, yapay görüntüden kurtulmak için dolgularını erittirdi.
Ekranların reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Çimen" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Türkmen, oyunculuk performansı kadar özel hayatı ve samimi açıklamalarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor.
Diziden ayrılmaya hazırlanan yetenekli oyuncu, son dönemde yaptırdığı estetik dokunuşlar ve ardından yaşadığı "yapaylık pişmanlığı" hakkında magazin dünyasında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Gamzesini Kapatmak İsterken Dozu Kaçırdı
Haber3.com magazin masasının edindiği bilgilere göre; birçok ünlü ismin inkar etmeyi seçtiği medikal estetik (dolgu, botoks vb.) işlemlerini açık yüreklilikle paylaşan Selin Türkmen, çene ucundaki gamzeden rahatsız olduğu için ufak bir müdahale yaptırdığını anlattı.
İlk işlemini "Karadut" dizisi döneminde yaptırdığını belirten Türkmen, "O dönem kimse fark etmedi, linç yemedim" diyerek sürecin başlarda son derece doğal ilerlediğini savundu.