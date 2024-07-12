Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle poz verdi

"BENİ GÖNDERİRLERSE BİLMİYORUM"

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı konuşulan Sıla Türkoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Türkoğlu, ""Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Bir ara öyle haberler yapılıyordu. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor" ifadelerini kullanmıştı.