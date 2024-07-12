Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu mini elbisesiyle poz verdi
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu son verdiği pozlarla beğeni topladı.
Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor.
"BENİ GÖNDERİRLERSE BİLMİYORUM"
Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılacağı konuşulan Sıla Türkoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Türkoğlu, ""Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Bir ara öyle haberler yapılıyordu. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor" ifadelerini kullanmıştı.
KIRMIZI MİNİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ
Son olarak bir markanın özel davetine katılan Sıla Türkoğlu'nun tarzı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kırmızı mini elbisiesiyle objektif karşısına geçen Türkoğlu, cesur tarzıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.