  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun yeni adresi belli oldu

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’ne veda eden Sibel Taşçıoğlu, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Show TV’nin reyting listelerini altüst eden dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde hayat verdiği Pembe karakteriyle devleşen Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu. 

1 / 4
"Bir Zamanlar Çukurova" gibi efsaneleşmiş yapımlara imza atan Tims&B Productions, atv ekranlarında yayınlanacak yeni bir Adana hikayesi için kolları sıvadı. Hazırlık süreci büyük bir titizlikle yürütülen ve adı şimdilik sır gibi saklanan dizinin kadrosuna dahil olan ilk isim Sibel Taşçıoğlu oldu.

2 / 4
Dizide hanımağa "Celadet" karakterine hayat verecek olan oyuncu, şimdiden sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3 / 4
Cast çalışmaları devam eden projenin, yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olması bekleniyor.

4 / 4