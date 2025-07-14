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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi - Resim: 1

Oyuncu Feyza Civelek, eski erkek arkadaşı Alican Kurt'un paylaşımına yorum yapan arkadaşına "Seni köprüde sallandırırım" diyerek tehditte bulunmuştu. Kurt'un arkadaşı Mert Wang'ın şikayetçi olmasının ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Civelek hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi - Resim: 2

Oyuncu Feyza Civelek'in eski erkek arkadaşı Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilere yönelik bir hikaye paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi - Resim: 3

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atınca ortalık karışmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi - Resim: 4

Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

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