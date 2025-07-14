Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusunun 5 yıla kadar hapsi istendi
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Oyuncu Feyza Civelek, eski erkek arkadaşı Alican Kurt'un paylaşımına yorum yapan arkadaşına "Seni köprüde sallandırırım" diyerek tehditte bulunmuştu. Kurt'un arkadaşı Mert Wang'ın şikayetçi olmasının ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Civelek hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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Oyuncu Feyza Civelek'in eski erkek arkadaşı Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilere yönelik bir hikaye paylaştı.
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Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atınca ortalık karışmıştı.
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Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
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