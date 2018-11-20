''Kızım iyice erkek gibi oldu''
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları, tarzıyla görenleri şaşırtıyor.
Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de görüntülendi. 12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, korumasının eşliğinde alışveriş ettikten sonra kendisini bekleyen araca gitti.
Kız kardeşi Zahara, tıpkı anneleri Angelina Jolie'ye özenerek giyinip kuşanırken Shiloh Jolie Pitt ise saçlarını kısacık kestirip erkek kıyafetleri giyiyor.
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Shiloh, henüz 2 buçuk yaşından beri erkek kardeşlerine özenip onun gibi giyiniyor.