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  3. 20 Kasım 2018 14:57

''Kızım iyice erkek gibi oldu''

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları, tarzıyla görenleri şaşırtıyor.

''Kızım iyice erkek gibi oldu''

Bir zamanlar Hollywood'un rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt, önceki gün California, Los Feliz'de görüntülendi. 12 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, korumasının eşliğinde alışveriş ettikten sonra kendisini bekleyen araca gitti.

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''Kızım iyice erkek gibi oldu''

Kız kardeşi Zahara, tıpkı anneleri Angelina Jolie'ye özenerek giyinip kuşanırken Shiloh Jolie Pitt ise saçlarını kısacık kestirip erkek kıyafetleri giyiyor.

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''Kızım iyice erkek gibi oldu''

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu olan Shiloh, henüz 2 buçuk yaşından beri erkek kardeşlerine özenip onun gibi giyiniyor.

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''Kızım iyice erkek gibi oldu''

Babası Brad Pitt ile annesi Angelina Jolie, Shiloh'nun bu davranışlarını geçmiş yıllarda katıldıkları söyleşilerde de dile getirmişti. Brad Pitt, kızı Shiloh'nun kendisini erkek sandığını ve kardeşleri Maddox ile Pax Thien gibi giyinip onlar gibi davranmaya özendiğini söylemişti.

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