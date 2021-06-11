Kızının bikinili fotoğrafını paylaşan oyuncuya eleştiri yağdı
Ünlü oyuncu, 13'üncü doğum günün kutlayan kızının bikinili bir pozunu Instagram sayfasında paylaşınca olanlar oldu.
ELEŞTİRİLENLER OLDU
Bunun ardından da hiç beklemediği bir eleştiri bombardımanına tutuldu.
KIZININ DOĞUM GÜNÜ POZU
Rol aldığı dizilerle tanınan oyuncu Tori Spelling, bir süre önce 13 yaşına giren büyük kızı Stella'nın bikiniyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 48 yaşındaki beş çocuk annesi Spelling, kızının doğduğu dönemden bu yana çekilen fotoğraflarına da yer verdi paylaşımında.Zamanın çok çabuk geçtiğinden söz etti.
BAZI TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI
Spelling'in Dean McDermott ile evliliğinden dünyaya gelen Stella'nın bu bikinili pozu ise sosyal medya takipçilerini çok kızdırdı. Birçok kişi onu duyarsız davranıp bir çocuğun bikinili fotoğrafını paylaşmakla suçladı.
'NELER OLABİLECEĞİNİ BİLİYORSUN'
Bir takipçisi "Gerçekten mi? Gencecik kızının bikinili fotoğrafı internette. Özellikle sen neler olabileceğini biliyor olmalısın" diye yazarak görüşünü bildirdi.