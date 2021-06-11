Kızının bikinili fotoğrafını paylaşan oyuncuya eleştiri yağdı

KIZININ DOĞUM GÜNÜ POZU

Rol aldığı dizilerle tanınan oyuncu Tori Spelling, bir süre önce 13 yaşına giren büyük kızı Stella'nın bikiniyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 48 yaşındaki beş çocuk annesi Spelling, kızının doğduğu dönemden bu yana çekilen fotoğraflarına da yer verdi paylaşımında.Zamanın çok çabuk geçtiğinden söz etti.